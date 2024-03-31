صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان: فرصة للقرب من الله والاستغفار، تعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فترة مميزة وثمينة في الإسلام، حيث تتنزل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وتكثر فيها الطاعات والعبادات بهدف الاقتراب من الله وتحقيق الغفران والرحمة. ومن بين الطاعات التي ينصح بها في هذه الفترة هي صلاة التهجد، التي تعتبر سنة مؤكدة ومحببة إلى الله.

صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان: فرصة للقرب من الله والاستغفار

فضل صلاة التهجد في العشر الأواخر:

- تعتبر صلاة التهجد من أفضل العبادات التي يمكن أداؤها في العشر الأواخر من رمضان، حيث أنها تشير إلى التواضع والتضرع إلى الله في هذه الليالي الفضيلة.

- من السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنزل في العشر الأواخر من رمضان، ويجتهد في العبادة والدعاء، ويحث المسلمين على الاجتهاد في هذه الأيام.

كيفية أداء صلاة التهجد:

- يؤدي المسلم صلاة التهجد بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، حيث يقوم بأداء ركعتين أو أربع ركعات، ويمكن أن يزيد في عددها حسب الاستطاعة.

- تتميز صلاة التهجد بالخشوع والخضوع، حيث يقوم المصلي بتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله بالطلب والتوبة.

- يُفضل أن يكون وقت صلاة التهجد طويلًا، حتى يتسنى للمسلم الاستمتاع بالقرب من الله والتأمل في آياته والدعاء بخير الدنيا والآخرة.

الفوائد الروحية لصلاة التهجد:

- تزيد صلاة التهجد من الإيمان والتقوى، وتقوي العلاقة بين المؤمن وربه.

- تعين على مراقبة النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة.

- تفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وتسهم في تجديد العهد مع الله والتوبة الصادقة.

ختامًا:

في العشر الأواخر من رمضان، يُشجع المسلمون على الاجتهاد في العبادة والطاعات، ومن بينها صلاة التهجد التي تعتبر فرصة للتقرب من الله والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار. دعونا نستغل هذه الفترة الثمينة بأفضل الطرق ونسعى جميعًا لتحقيق الغفران والرضا من الله.فضل صلاة التهجد، العشر الأواخر، كيفية أداء صلاة التهجد، صلاة التهجد، التهجد، فضل التهجد، أهمية التهجد، الاعتكاف،

