تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2024

تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2024.. اليوم بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تقع فيهم ليلة القدر التي تكون عند الله “عز وجل” خير من ألف شهر، لذلك فإن الكثير من المسلمين حول العالم يريدون معرفة فضل العشر الأواخر من رمضان، وكيفية اغتنامها، وما هي أفضل الأدعية المستحب قولها في هذه الأيام، تابع معي لمعرفة كل هذه التفاصيل.

فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2024

تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بعد مغرب يوم السبت القادم الذي يوافق 30 مارس، حيث يستعد المسلمين في جميع أنحاء العالم لاستقبال هذه الأيام.

حيث تكثر في هذه الأيام العبادات التي يقوم بها المسلمون من صلاة ودعاء وقراءة القرآن الكريم، وكذلك التهجد الذي يكون سبب في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من أجل الفوز بليلة القدر التي تكون أفضل ليالي العام على الإطلاق.

ولهذه الأيام فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك يسعى المسلمون لاغتنام الفرصة والتقرب إلى الله فيها، خاصةً أنه من ضمن هذه الأيام تقع ليلة القدر.

وقد أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الليلة عن الجميع حتى يجتهد كل مسلم في طلبها وقيامها في العشر أيام جميعها، ولك من أجل الحصول على خير هذه الليلة، حيث قال الله تعالى عن أهمية ليلة القدر ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

كما أن دار الإفتاء المصرية أكدت على أهمية هذه الأيام حيث أنها ليالٍ مباركة لها العديد من الخصائص، ولها الكثير من النفحات الربانية، لهذا يجب فيها عمل كل ما هو صالح وبذل أقصى قدر للفوز بها.

ومن المعروف أننا ننتظر هذه الليلة في الأيام الوترية، حيث قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” عن تحري ليلة القدر «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»، حيث اتفق جميع العلماء على أنها في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.