غياب فينيسيوس وعودة بيلينجهام.. التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد بيلباو

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد مواجهة نارية تلك التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث يستعد الميرنجي لاستقبال ضيفه بيلباو في معقله ووسط جماهيره.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد بيلباو

وأبرزت صحيفة "آس" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس، وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وإبراهيم دياز.

من المؤكد غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة، بينما سيعود جود بيلينجهام بعد انتهاء عقوبته بعد أحداث مباراة فالنسيا.

يسعى ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد فوز برشلونة ليلة السبت الماضي بنتيجة 1-0 على لاس بالماس. وبفارق 5 نقاط فقط بين الفريق الملكي المتصدر برصيد 72 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 67 نقطة، تزداد أهمية الفوز للمحافظة على الصدارة وتفادي أي تراجع في المنافسة على اللقب.