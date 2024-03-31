غياب فينيسيوس وعودة بيلينجهام.. التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد بيلباو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد مواجهة نارية تلك التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث يستعد الميرنجي لاستقبال ضيفه بيلباو في معقله ووسط جماهيره.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد بيلباو

وأبرزت صحيفة "آس" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:

  • حراسة المرمى: أندري لونين.
  • خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، وفيرلاند ميندي.
  • خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس، وجود بيلينجهام.
  • خط الهجوم: رودريجو جويس، وإبراهيم دياز.

من المؤكد غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة، بينما سيعود جود بيلينجهام بعد انتهاء عقوبته بعد أحداث مباراة فالنسيا.

يسعى ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد فوز برشلونة ليلة السبت الماضي بنتيجة 1-0 على لاس بالماس. وبفارق 5 نقاط فقط بين الفريق الملكي المتصدر برصيد 72 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 67 نقطة، تزداد أهمية الفوز للمحافظة على الصدارة وتفادي أي تراجع في المنافسة على اللقب.

ريال مدريد أتلتيك بيلباو الريال وأتلتيك بيلباو الدوري الاسباني بطولة الدوري الاسباني

مواد متعلقة

تين هاج يعلق على تعثر المانيو امام برينتفورد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد أهداف وملخص مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

"العملاق الأحمر يهزم سيمبا بهدف مقابل لا شئ" .. ملخص مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 29-3-2024

تنصيب الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية.. جاهزية واستعدادات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة العرض البلجيكي لضم حارس الأهلي

‏الشرطة الإسرائيلية تقول إنها "حيّدت" منفذ عملية طعن ضد إسرائيلي في بئر السبع

قتلى وعدد من المفقودين في قصف للجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط غزة

‏زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يصف حكومة نتنياهو بحكومة الدمار ويطالب باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة

‏إعلام فلسطيني: زوارق بحرية إسرائيلية تقصف ساحل رفح جنوبي غزة