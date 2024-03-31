كيميتش ينتقد أداء لاعبي بايرن ميونخ بعد الهزيمة أمام دورتموند

الفجر الرياضي
كيميتش
كيميتش

 طالب جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، من زملائه إعادة التفكير في أدائهم، وذلك بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند بهدفين في مباراة الكلاسيكو الألماني التي جمعتهما أمس السبت.

كيميتش ينتقد أداء لاعبي بايرن ميونخ بعد الهزيمة أمام دورتموند

وقال كيميتش عقب المباراة " الآن لدينا عطلة لمدة يومين. هذه فرصة للجميع للتفكير فيما حدث. يجب أن نستغل هذه الفترة لكي يسال كل لاعب نفسه عما إذا كان بذل قصارى جهده اليوم. في رأيي، نحن قادرون على الظهور بشكل أفضل، وأنه لا يمكننا الاستمرار بنفس الأداء، هذا لا يساعدنا في التقدم للامام".

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وأضاف:" أعتقد أنه يجب أن تكون هناك رغبة لدى كل لاعب للفوز بالمباريات. الأمر يكون أكثر متعة عندما تفوز. تكون الأمور أكثر إيجابية عندما تفوز بالمباريات. مازال لدينا دوري الأبطال، ولدينا بطولة أوروبا بنهاية الموسم.

جوشوا كيميتش بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا كيميتش

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