رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

بموجب القرار رقم 756 لسنة 2024، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعتيبر مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين (9،10) بحي السلام ثاني، محافظة القاهرة، بمساحة تقدر بـ 5.8 فدانًا تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى، وتستولي الحكومة بطريق التنفيذ المباشر على القطعة المشار إليها في القرار.

وتم توضيح موقع الأرض وحدودها، بالإضافة إلى اسم مالكها الظاهر في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة.