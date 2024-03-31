اخر تطورات إصابة ميسي وموعد عودته للمباريات

قال الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، إنه تتم متابعة تطور حالة نجم الفريق، مواطنه ليونيل ميسي، الذي يعاني من حمل عضلي زائد، بصورة يومية، وإنه سيتحدد غالبا الثلاثاء ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري، الأربعاء المقبل.

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وجاءت تصريحات مارتينو في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع نيويورك سيتي 1-1 في الدوري الأمريكي.

وتابع: "تتم متابعة تطور حالة ليو يوميا وبناء على ما سيحدث في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبل سنحدد ما إذا كان سيلعب أم لا في مباراة الأربعاء أمام فريق مهم للغاية ولكن علينا أن نفكر في الموسم كله".

وأضاف: "إذا وجدنا أن هناك خطورة عليه فلن يلعب. سنحدد الأمر الثلاثاء".

ومن ناحية أخرى أبدى مارتينو رضاه عن نتيجة مواجهة نيويورك سيتي رغم عدم حصد النقاط الثلاث.

وشاهد ميسي المباراة من المدرجات، علما بأنه يخضع للمرحلة الأخيرة من عملية التعافي من حمل عضلي زائد في الفخذ جعله يغيب عن ثلاث مباريات في الدوري الأمريكي ومعسكر منتخب الأرجنتين الأخير.

