عاجل| 1.5 مليار جنيه مبيعات للأجانب تكبد البورصة خسائر قوية نهاية تعاملات اليوم
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاحد أولي جلسات الأسبوع على تراجعات جماعية تحت ضغوط بيعيه من قبل المستثمرين الأجانب.
هبط المؤشر الرئيسي “ egx30” بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوي 26883.39 نقطة، كما تراجع مؤشر “ egx70” بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوي 6174.24 نقطة، وهبط مؤشر “ egx100” بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوي 32830.6 نقطة.
وجاءت خسائر البورصة في الوقت التى سجلت فيه تعاملات المستثمرون الأجانب مبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه، وباع العرب بقيمة 723 مليون جنيه.