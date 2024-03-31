سفيرة الإمارات تشيد بأهمية العمل الخيري والإنساني الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد

عربي ودولي
بوابة الفجر

نظمت سفارة الإمارات في القاهرة، أمس السبت 30 مارس، حفل إفطار جماعي للفتيات الأيتام داخل مؤسسة لمسة أمل الاجتماعية.

وتأتي المبادرة في إطار المبادرات الثقافية لسفارة الدولة في القاهرة لعام 2024، والتزامها بتعزيز الدبلوماسية الثقافية من خلال مختلف القطاعات في مصر.

وقد حضر هذا الإفطار الجماعي بالإضافة إلى الفتيات الايتام عدد من دبلوماسي وموظفي البعثة وطلاب الدولة الدراسين في مصر ومسئولي الجمعيات الخيرية والشخصيات العامة.

وعلى هامش الحفل، ثمنت مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جهود مؤسسة لمسة أمل الاجتماعية في تقديم النموذج المثالي لرعاية الأيتام مما أهلها للفوز هذا العام بجائزة "صناع الأمل" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بتواجدها اليوم في هذه المؤسسة الاجتماعية التي استطاعت أن تقوم بالرعاية المتميزة لهؤلاء الفتيات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العمل الخيري والإنساني الذي أرسى دعائمه في دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسار على دربه كل  أبناء زايد.

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