ads

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، كما تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و742 شاحنة و65 سيارة.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و337 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و405 شاحنات و4 سيارات.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن وهي (الحرية 1 - دليلة - أمل)، بينما استقبل الميناء السفينتين (الحرية 2 - بوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و377 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي (كوين نفرتيتي - أور - سينا)، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1241 راكبا بموانئها.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد أهداف وملخص مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد إعلان إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي

عاجل.. مفاجآت بتشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية

اتحاد الكرة ينفي ترحيل اللاعبين المصريين من الإمارات

عاجل - توجيه رئاسي يخص أشقائنا في قطاع غزة (اعرف التفاصيل)

"العملاق الأحمر يهزم سيمبا بهدف مقابل لا شئ" .. ملخص مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 29-3-2024

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف كواليس المفاوضات مع الفرنسي رينارد

خلاف علي تحميل ركاب.. ننشر الصور الأولى للمتهم بقتل سائق بشبرا الخيمة