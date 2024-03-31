صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تتجاوز 10 مليارات دولار

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات الرابطة الكورية لشركات تصنيع السيارات (KAMA).



وأظهرت البيانات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الصادرات المجمعة لشركات تصنيع السيارات الخمس في البلاد، بلغت 10.4 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير، بما يمثل نموُا بنسبة 9.4% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.



وأوضحت أن إجمالي الصادرات من حيث عدد الوحدات وصل إلى 41،668 سيارة، بزيادة 4.8% عن عام 2023.

