سلطنة عمان: 14.1 % ارتفاع في إجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير الماضي ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمئة، ليبلغ 2609.3 جيجاوات بالساعة، مقارنة بنحو 2287.2 جيجاوات بالساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقُا لوكالة الأنباء العمانية، أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير ارتفع بنسبة 17.7 بالمئة، ليبلغ 2608.2 جيجاوات في الساعة.

وأوضحت أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة، ليبلغ بنهاية يناير 2024 نحو 42 مليونًا و185 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بـ41 مليونًا و421 ألفًا و600 متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2023م.

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