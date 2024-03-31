الأردن: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.63%

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بالأردن في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 1.63 بالمئة، ليصل إلى نقطة 107.01 مقابل 108.78 نقطة لنفس الفترة من عام 2023.

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.04 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 1.30 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.43 بالمئة.



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إلى انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 1.84 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.14 مقابل 109.15 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.



وفقا للتقرير، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.39 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.74 بالمئة، والكهرباء بنسبة 2.46 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.14 مقابل 106.88 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.22 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 2.80 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.64 بالمئة.