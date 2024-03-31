عملاق انجليزي مهدد بفقدان نقاط في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأحد، أن خسائره في موسم 2022/ 2023 بلغت نحو ضعف الخسائر المسجلة في الموسم السابق عليه.

عملاق انجليزي مهدد بفقدان نقاط في البريميرليج

وسجل إيفرتون خسائر بقيمة 89 مليون و100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن بلغت خسائره 44 مليون و700 ألف إسترليني في موسم 2021 /2022.

وأكد إيفرتون تعليق صفقات الرعاية مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لأجل غير مسمى، للتخفيف من الخسارة المتزايدة.

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ومن المقرر أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الثامن من نيسان/أبريل المقبل الحكم الصادر بحق إيفرتون في واقعة الاتهامات الثانية للنادي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في البريميرليج.

ويواجه إيفرتون إمكانية خصم نقاط جديد من رصيده بعد خصم 6 نقاط من رصيده في وقت سابق، نظرا للانتهاكات التي حدثت في موسم 2021 /2022.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن مثلث الهبوط.

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