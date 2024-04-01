استمتع بطعم النجاح مع كحك العيد الناعم بالسمن: طريقة تحضيره ومقاديره، يعتبر كحك العيد بالسمن واحدًا من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي تميز احتفالات عيد الفطر المبارك في العالم العربي. إذا كنت تتساءل عن كيفية تحضير هذا الحلوى الشهية بالمنزل، فإليك مقاديره وطريقة تحضيره بطريقة سهلة ومبسطة:

استمتع بطعم النجاح مع كحك العيد الناعم بالسمن: طريقة تحضيره ومقاديره

المقادير:

- 3 أكواب دقيق السميد الناعم

- 1 كوب سمن طبيعي

- 1 كوب سكر ناعم

- 1 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة

- نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

- 1/4 كوب ماء الورد

- 1/4 كوب ماء الزهر

- حبة بيضة (اختياري)

- حبيبات السمسم للتزيين

استمتع بطعم النجاح مع كحك العيد الناعم بالسمن: طريقة تحضيره ومقاديره

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، قومي بخلط السمن الطبيعي مع السكر الناعم حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

2. أضيفي القرفة والهيل المطحون إلى الخليط واخلطيهما جيدًا.

3. في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر.

4. أضيفي الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر تدريجيًا إلى خليط السمن والسكر وقومي بالتجانس حتى تتكوّن عجينة لينة.

5. أضيفي ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة واستمري في العجن حتى تتماسك.

6. شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز المغلفة بورق الخبز.

7. إذا رغبتِ في إضافة بيضة للعجينة، فقمي بتخفيفها بالبيضة واعتمديها في الخطوة السابقة.

8. قومي بتزيين كل كرة من كرات العجين بحبيبات السمسم.



9. أدخلي الصواني إلى الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الكحك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

10. اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم، ويمكنك تخزينه في علب محكمة الإغلاق للحفاظ على طراوته.

استمتع بطعم النجاح مع كحك العيد الناعم بالسمن: طريقة تحضيره ومقاديره، بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنك الاستمتاع بكحك العيد الناعم بالسمن في أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقديمه لضيوفك وأحبابك كهدية لذيذة ومحببة.