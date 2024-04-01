كحك العيد: لمسة الجمال والطعم الرائع في عيد الفطر المبارك

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كحك العيد: لمسة الجمال
كحك العيد: لمسة الجمال والطعم الرائع في عيد الفطر المبارك

كحك العيد: لمسة الجمال والطعم الرائع في عيد الفطر المبارك، كحك العيد، تلك الحلوى الشهية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك، تعكس بجمالها ونكهتها الرائعة روح البهجة والفرح في أروقة المنازل. وإذا كنت تتساءل عن كيفية تحضير هذه الحلوى اللذيذة بطريقة مبسطة وبمكونات قليلة، فإليك الإجابة!

كحك العيد: لمسة الجمال والطعم الرائع في عيد الفطر المبارك

المكونات:

- 3 كؤوس من الدقيق الناعم.
- 1 كوب من السمن أو الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- 1 كوب من السكر الناعم.
- 1 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، قم بخلط السمن أو الزبدة مع السكر الناعم حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.
2. أضف الدقيق والبيكنج باودر تدريجيًا إلى الخليط وقم بالعجن حتى تحصل على عجينة متماسكة.
3. أضف ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة وقم بالعجن مرة أخرى حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.
4. بعد ذلك، قم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ووضعها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز.
5. ضع حبة من الفستق المفروم أو حبيبات السمسم في وسط كل كرة كحك لتزيينها.
6. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضع الصواني في الفرن واخبز الكحك لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

بهذه الطريقة البسيطة والمباشرة، يمكنك تحضير كحك العيد الشهي بمنزلك بكل سهولة ويسر، مما يضفي لمسة من الجمال والطعم الرائع على أجواء احتفالاتك بعيد الفطر المبارك.

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