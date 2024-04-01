استمتع بنكهة فريدة ومميزة: اكتشف كحك العيد ملبن، مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك، يتجدد الحديث عن تقاليد الاحتفال بتبادل الزيارات والهدايا وأهمها تناول الحلويات التقليدية التي تميز هذه المناسبة السعيدة من بين هذه الحلويات الشهية والمحببة إلى قلوب الجميع هو كحك العيد، ولكن هل جربتم يومًا كحك العيد ملبن؟

ما هو كحك العيد ملبن؟

كحك العيد ملبن هو نوع من أنواع كحك العيد المميزة، حيث يتميز بنكهة فريدة ومميزة ناتجة عن استخدام الملبن في تحضيره. يعطي الملبن للكحك نعومة وطراوة، ويضفي عليه طعمًا مختلفًا يميزه عن غيره من أصناف الكحك.

مكونات كحك العيد ملبن:

- 3 كؤوس من الدقيق الناعم.

- 1 كوب من السمن أو الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).

- 1 كوب من السكر الناعم.

- 1 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.

- 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- 1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

- 1 كوب من اللبن الزبادي.

طريقة تحضير كحك العيد ملبن:

1. في وعاء كبير، قم بخلط السمن أو الزبدة مع السكر الناعم حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

2. أضف الدقيق والبيكنج باودر تدريجيًا إلى الخليط واخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.

3. أضف ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة واستمر في العجن حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.

4. أضف اللبن الزبادي إلى العجينة وقم بالعجن جيدًا حتى تتماسك العجينة وتصبح ملساء.

5. شكل العجينة إلى كرات صغيرة وضعها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز.

6. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضع الصواني في الفرن واخبز الكحك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

التقديم والاستمتاع:

اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم، وبمجرد أن يبرد تمامًا، قدميه مع فنجان من القهوة العربية الساخنة أو الشاي الأخضر لتستمتع بنكهته الفريدة والرائعة في أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الاستمتاع بالتقاليد بلمسة مبتكرة:بكحك العيد ملبن،يمكنك تجربة لمسة مبتكرة لتقاليد العيد، وتقديم شيء مميز لضيوفك وأحبائك. احرص على تحضيره بعناية ومحبة، ولا تنسى مشاركته مع الآخرين لتعزيز روح الاحتفال والترابط العائلي.