الكحك السادة الناعم: تمتع بطعم التقليد واللذة في كل لقمة

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الكحك السادة الناعم:
الكحك السادة الناعم: تمتع بطعم التقليد واللذة في كل لقمة

الكحك السادة الناعم: تمتع بطعم التقليد واللذة في كل لقمة، يعتبر الكحك من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في مناسبات عيد الفطر المبارك، فهو يمثل جزءًا لا يتجزأ من تراثنا الغذائي وثقافتنا الشرقية. ومن بين أنواع الكحك المحببة إلى قلوب الجميع هو الكحك السادة الناعم، الذي يتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش.

مكونات الكحك السادة الناعم:

- 3 كؤوس من الدقيق الناعم.
- 1 كوب من السمن أو الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).
- 1 كوب من السكر الناعم.
- 1 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير الكحك السادة الناعم:

1. في وعاء كبير، قم بخلط السمن أو الزبدة مع السكر الناعم حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
2. أضف الدقيق والبيكنج باودر تدريجيًا إلى الخليط واخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.
3. أضف ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة واستمر في العجن حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.
4. شكل العجينة إلى كرات صغيرة وضعها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز.
5. استخدم الأدوات المناسبة لإضفاء الزخرفة على سطح الكحك إذا رغبت في ذلك، مثل الشوكة أو القطعة الصغيرة المنقوشة.
6. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضع الصواني في الفرن واخبز الكحك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

التقديم والاستمتاع:

اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم، وقدميه مع فنجان من الشاي الأخضر الساخن أو القهوة العربية لتستمتع بنكهته اللذيذة والرائعة في أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الاستمتاع بالتقاليد بأسلوب بسيط وشهي:

بتحضير الكحك السادة الناعم في منزلك، يمكنك الاستمتاع بطعم التقاليد واللذة في كل لقمة، وتجديد روح الاحتفال بعيد الفطر المبارك بأسلوب بسيط وشهي. شاركه مع العائلة والأصدقاء لتجربة ممتعة وترابط اجتماعي يعزز الروح المعنوية.

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