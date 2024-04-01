عاجل.. وزير ليبي: استهداف منزل رئيس الوزراء بقذائف صاروخية ولا إصابات

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عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

قال وزير ليبي لرويترز إن منزل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأكد الوزير، الذي طلب عدم ذكر هويته، في رسالة أن الهجوم لم يسفر سوى عن بعض الأضرار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء.

وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

عبدالحميد الدبيبة ليبيا اخبار دولية
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