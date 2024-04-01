أبو الغيط ووزير خارجية نيوزيلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيد وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق، وذلك أثناء زيارتهم إلى مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد أبو الغيط بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. 

وناشد الأمين العام للجامعة الوزير النيوزيلندي اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك طريقًا لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين باعتبار أن الاعتراف ونيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة يمهد للتفاوض بين الطرفين على أرضية من التكافؤ والندية، بخلاف الوضع الحالي. 

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة، والعمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الذي استمر شهورًا داخل القطاع، والعمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية وفق آلية مستدامة وموثوقة.

وأضاف المتحدث إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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