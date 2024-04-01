أسعار الخضروات اليوم الاثنين 1-4-2024 في الدقهلية

شهدت، اليوم الاثنين، أسعار الخضروات في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، ، بجميع أسواق مراكز المحافظة.



وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

وتقدم الفجر الاسعار وفقا للتعاملات اليومية، وتزايد البحث علي محركات البحث

حيث استقرت أسعار الفاكهة، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية

وينشر موقع "الفجر " أسعار الخضروات بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة، كالتالي

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

الطماطم 5-7.5 جنيه للكيلو

البطاطس 10 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

الكرنب الأبيض 20

الكزبرة والشبت 3 جنيها

كأباتشا 15 و20 جنيهات

الجزر كيلو بـ 10 جنيهات

الكوسة 15 جنيهات

الفلفل الحار والبارد 15 جنيهات ونصف

البصل الأحمر 25 جنيهات

الباذنجان الأسود الرومي 7 جنيهات

الأبيض 7 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات

الثوم الأبيض 40 جنيهات

الليمون 15 جنيها

وفي سياق اخر، تقدم الفجر الاسعار وفقا للتعاملات اليومية، وتزايد البحث علي محركات البحث

حيث استقرت أسعار الفاكهة، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية

وينشر موقع "الفجر " أسعار الفاكهة بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة، كالتالي

أسعار الفاكهه اليوم

سجلت اسعار الفواكه على النحو التالي:-

وصل سعر برتقال بلدى اليوم ما بين 8 إلى 10 جنيهات وللمستهلك من 10 إلى 15 جنيها

وصل سعر اليوسفي اليوم ما بين 5 و11 جنيها للمستهلك من 10 إلى 15 جنيها

وصل سعر تفاح جولدن اليوم ما بين 25 و40 جنيهًا وللمستهلك بسعر من 50 إلى 80 جنيها

وصل سعر الجوافة اليوم ما بين 6 و16 جنيها.

وصل سعر الموز البلدى اليوم ما بين 10 إلى 15 جنيهات.

وصل سعر الكيوي اليوم ما بين 35 و85 جنيها.

وصل سعر الكانتلوب اليوم ما بين 6 و11 جنيها.

وصل سعر الفراولة اليوم ما بين 15 و21 جنيهًا وللمستهلك من 20 إلى 30 جنيها

وصل سعر الرمان اليوم ما بين 10 و20 جنيهًا.



