حازم أحمد يحصد ميداليتين ببطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه

توج حازم أحمد لاعب المنتخب الوطني الأول للكاراتيه بميداليتين في بطولة أمريكا المفتوحة التي أقيمت في مدينة دالاس ولاية تكساس واختتمت منافساتها أمس.

ونجح حازم في حصد الميدالية الفضية في منافسات الفردي ميزان +84 كجم والميدالية الذهبية في منافسات الجماعي رفقة منتخب مصر.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق المركز الأول جماعي بفريق يتكون من حازم أحمد، يوسف بدوي، عبدالله هشام، علي الصاوي، مؤمن أحمد، محمود بدوي.



وافتتح حازم منافسات الفردي بالفوز في أول مباراة له ضد لاعب أمريكا بتيجة 3/2، ثم فاز في المباراة الثانية ضد لاعب أمريكي آخر بنتيجة 8/0، ثم فاز في لقاء نصف النهائي على لاعب منتخب كندا بنتيجة 1/0، قبل أن يخسر في المباراة النهائية على يد لاعب منتخب أمريكا ويحصد فضية فردي ميزان +84 كجم.

وجاءت نتائع باقي البعثة كالتالي:

نجح يوسف بدوي في حصد المركز الأول في ميزان -84 كجم، وعبدالله هشام حصل على المركز الثالث.

وفي ميزان -75 كجم حصد علي الصاوي مركز ثالث، وفي ميزان -67 كجم حصل مؤمن أحمد على المركز الثاني والميدالية الفضية.

يرأس البعثة في أمريكا المهندس محمد الحسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، وعبد الفتاح النجار المدير الفني، والدكتور أحمد الصاوي، والحكم هيثم فاروق.



ويسعد منتخب مصر في الفترة المقبلة لخوض بطولة البريمرليج التي تقام في صالات ستاد القاهرة في الفترة من 19 إبريل الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

