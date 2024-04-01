تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط 10 سفن بينما غادرته 5 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30037 طنا تضمنت 618 طن ملح معبأ و2949 طن رمل صب و2478 طن يوريا صب و718 طن يوريا معبأ و6413 طن أسمنت معبأ و16861 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و334 طنا تضمنت 9450 طن قمح و12307 أطنان خردة، و7172 طن حديد و3915 طن فول و2415 طن عدس و7000 طن ذرة و420 طن مولاس و955 طن خشب زان و2700 طن سكر.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 658 حاوية مكافئة وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 1558 حاوية مكافئة فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنا وبمخازن القطاع الخاص 147 ألفا و487 طنا.

وتابع أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3784 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وإمبابة والقليوبية بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5693 شاحنة.