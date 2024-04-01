عاجل| شاي العروسة يرفع أسعاره رغم مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. تخطى ليبتون

رفعت شركة شاي العروسة أسعار منتجاتها بالتزامن مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 30% ليتجاوز سعرخا للمرة الأولى أسعار شاي ليبتون الذي رفع أسعاره هو الأخر.

وبلغ سعر علبة شاى العروسة 100 فتلة تقريبًا 91 جنيه بمحلات الهايبر ماركت مثل كارفور وغيرها فى الوقت الذي يباع فيه الـ 100 فتلة ليبتون بسعر 82 جنيه.

وقد أعلن اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، عن ارتفاعً جديد في أسعار شاي ليبتون في مصر على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار السلع من قبل الشركات المصرية.

ليبتون ترفع أسعارها

أعلنت شركة شاي ليبتون عن زيادة في أسعار منتجاتها حيث ارتفع سعر الشاي الناعم وزن 40 جرامًا إلى 13.5 جنيه مقارنةً بالسعر السابق البالغ 12.5 جنيه. كما ارتفع سعر الشاي الناعم وزن 100 جرام إلى 32 جنيهًا بزيادة قدرها جنيهان. وارتفع سعر الشاي خرز وزن 250 جرامًا إلى 82.5 جنيه وزاد سعر شاي ليبتون الأخضر كلاسيك إلى 32 جنيهًا. كما ارتفع سعر شاي ليبتون توليفة جديدة 25 فتلة بمقدار 30 جنيهًا للمستهلك بزيادة جنيهين. وزاد سعر الشاي الناعم وزن 250 جرامًا إلى 73 جنيهًا بزيادة 13 جنيهًا عن أسعار العام الماضي. وتباع شاي ليبتون بوزن 400 فتلة بسعر 460 جنيهًا وبوزن 3 كيلو بسعر 670 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادة في أسعار شاي ليبتون في ظل حملات مقاطعة شرسة أثرت على مبيعات الشركة وأدت إلى تراجعها إلى مستويات قياسية. وأشارت تقارير إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع تباعًا تنفيذًا للتوجيهات الحكومية، وذلك حسب ما صرح به أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية.

قفزة أسعار شاي ليبتون



وفي ضوء توجيهات الحكومة بضرورة خفض أسعار السلع، أعلنت الغرف التجارية آلية لتنفيذ ذلك، وتهدد المخالفين بالعقاب بالحبس إذا تم ثبوت التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح مفرطة. وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الشركات والمنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سيتم تطبيق تخفيضات على أسعار السلع في مصر.

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه كافة الشركات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بضرورة خفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإخراج كافة البضائع من الجمارك، ورغم ذلك لم تخفض شركة ليبتون أسعار الشاي بل اتجهت للرفع، حتى رغم تزايد الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية بنفس سعر الدولار في البنوك.