تعرف على أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر الجاف

ما هي الطريقة الأنسب لترطيب الشعر؟ أصبحت محركات البحث مليئة عن هذا السؤال، الكثير من السيدات يعانون أثناء تمشيط شعرهم، خاصة الذين يمتلكون شعر مجعد، مما يضطرون إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة التي يمكن ترطيب شعرهم بها، أثبتت الكثير من الدراسات مدى فعالية الخلطات الطبيعية مثل وصفة الموز وزيت الزيتون، تعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على تغذية الشعر وترطيبه، لذلك وفرنا لكم أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر الجاف بأقل التكلفة.

أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر الجاف



إذا كنتِ ترغبين في ترطيب الشعر بطريقة مضمونة، يعني أن الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأنسب لك، إضافة إلى أنها مضمونة وتكلفتها بسيطة، يمكنك بأقل المكونات تحضير أفضل وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف، سنعرض لكِ أفضل الوصفات من خلال فيما يلي:

ماسك الموز وزيت الزيتون



الموز وزيت الزيوت من أكثر الوصفات التي تعطي ترطيب الشعر مع إعطائه لمعان ومظهر رائع:

نحضر وعاء، نضيف إليه ثمرة موزة ناضجة، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، تهرس الموزة جيدا حتى نتخلص من أي تكتلات بها.

ندلك الشعر بالمزيج جيدا، نتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء.



ماسك الزيوت الدافئة



استعمال مجموعة من الزيوت الصحية التي تضمن على مضادات للأكسدة، يساعد على ترطيب الشعر، للتعرف على كيفية الاستخدام، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الخروع، زيت الجوجوبا.

نسخن ½ كوب من خليط الزيوت، ثم نضعه على الشعر مع الحرص على أن يغطي جميع أجزاء الشعر.

نغسل الشعر باستعمال الماء والشامبو بعد أن يمر ساعة إلا ربع.



ماسك البيض واللبن الرائب



البيض يساعد على حل المشكلات المتنوعة التي يتعرض لها الشعر من جفاف، للتعرف كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه كوب اللبن رائب، ثلاث ملاعق من العسل، صفار بيض.

ندلك المزيج فروة الرأس مع الحرص أن يغطي جميع أجزاء الشعر بشكل متساوي.

يترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو.



ماسك الأفوكادو والمايونيز



مزيج المايونيز والأفوكادو يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وتقوية البصيلات، للتعرف على كيفية تحضير، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه كوب من المايونيز مع نصف ثمرة من الأفوكادو، نحرص على هرس الأفوكادو جيدا.

نضع المزيج على الشعر مع الاهتمام أن تغطي جميع أجزاء الشعر.

نغسل الشعر وفرة الرأس باستعمال الماء والشامبو بعد أن يمر نصف ساعة.

