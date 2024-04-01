عاجل| رئيس دولة الإمارات وملك الأردن يتبادلان اتصالًا هاتفيًا لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، يوم الإثنين، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

خلال الاتصال، ناقشا العلاقات الأخوية بين البلدين وجوانب التعاون والتنسيق المشترك، بهدف خدمة المصالح المتبادلة وتعزيز التنمية والازدهار في كلا البلدين.

الأوضاع في الأردن

رئيس دولة الإمارات، أعرب للملك عبدالله الثاني عن اطمئنانه بشأن الأوضاع في الأردن، ورفع الدعاء إلى الله أن يحفظ المملكة وشعبها ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار. وأكد الشيخ محمد بن زايد على وقوف دولة الإمارات مع المملكة للمحافظة على أمنها واستقرارها، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

بدوره، عبر الملك عبدالله الثاني عن امتنانه لرئيس الإمارات على تعبيره عن مشاعر الود والتقدير نحو المملكة الأردنية وشعبها، متمنيًا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

خلال الاتصال، ناقش الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكدا في هذا السياق على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للتصدي للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها غزة وتفاقمها.

أكد الجانبان على ضرورة التحرك الجاد من المجتمع الدولي لمنع تصاعد الصراع في المنطقة وتجنب الانزلاق إلى أزمات جديدة، بالإضافة إلى السعي لوضع أفق سياسي واضح يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين". هذا الحل يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع.