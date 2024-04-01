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اليابان: حصة النفط العربي من وارداتها 96.7 في المائة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن حصة النفط العربي من وارداتها  بلغت 96.7 في المائة أو 68.74 مليون برميل من  نحو 71 مليون برميل من مجموع وارداتها، ومصدرها الإمارات والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.


وأضافت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حسب ما اوردت وكالة أنباء الأمارات ( وام ) فإن واردتها من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر فبراير الماضي 31.3 مليون برميل أو 44.1 في المائة من إجمالي الواردات.

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