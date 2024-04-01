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الصين: قيود تصدير الرقائق ستعطل سوق أشباه الموصلات العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت وزارة التجارة الصينية إن القواعد المعدلة بشأن تصدير أشباه الموصلات، ستؤدي إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

 

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن الوزارة قولها إن أحدث تعديل لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاءت بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

 

وأوضحت الوزارة أن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات، وأن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.

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