أدعية متنوعة للعشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان هي أيام مباركة ومميزة تحمل في طياتها الرحمة والمغفرة في هذه الأيام، يُحث المسلمون على العبادة والتوبة والدعاء. دعاء العشر الأواخر يعتبر مستجابًا بإذن الله، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي بعض أفضل الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم في العشر الأواخر من رمضان:

أدعية متنوعة للعشر الأواخر من رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني: هذا الدعاء يعبر عن التوبة والاستغفار، ويُحث على طلب العفو من الله.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر: يُعتقد أن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة مباركة جدًا. يُفضل أن يدعو المسلم في هذه الليلة بأن يكون من المقبولين وأن يُعتق رقبته من النار.

اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب: هذا الدعاء يعبر عن الأماني والأمل في الرحمة والغفران.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين يا الله: يُحث على طلب الخير والبركة في هذه الليالي المباركة.

ربي إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل: هذا الدعاء يعبر عن الاستعانة بالله والتوجه إليه في كل أمور الحياة.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق: يُحث على الاستغفار والتوبة.

رب اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس: يعبر عن الندم والتوبة.

في هذه الأيام المباركة، دعواتنا تصعد إلى الله، ونسأله أن يتقبل منا ويغفر لنا.

دعاء القنوت في رمضان