وزير الإسكان: 21 أبريل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816  وحدة سكنية لجميع المراحل  بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتبارًا من يوم الأحد 21/4/2024، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الأحد 21/4/2024، ووحدات العمارة 2، يوم الإثنين 22/4/2024، ووحدات العمارة 3، يوم الثلاثاء 23/4/2024، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 24/4/2024، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 25/4/2024.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الأحد 28/4/2024، ووحدات العمارة 7، يوم الإثنين 29/4/2024، ووحدات العمارة 8، يوم الثلاثاء 30/4/2024، ووحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 1/5/2024، ووحدات العمارة 10، يوم الخميس 2/5/2024، ووحدات العمارة 11، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة 12، يوم الإثنين 6/5/2024، ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 8/5/2024، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 9/5/2024.

وأشار " الغيطي " إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 16، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة 17، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة 19، يوم الأربعاء 15/5/2024، ووحدات العمارة 20 يوم الخميس 16/5/2024، وسيتم تسليم وحدات العمارة 21، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة 22 يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة 23، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة 24، يوم الأربعاء 22/5/2024، ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 23/5/2024.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 29/5/2024، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 30/5/2024، كما سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 1/6/2024، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 2/6/2024، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 3/6/2024، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 4/6/2024.

وأضاف أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع  ( الرحاب )، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وزير الاسكان وزارة الإسكان
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Elfagr.org

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