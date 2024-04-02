من المسؤول الذي توسط السيسي ورئيس مجلس النواب خلال حفل التنصيب اليوم؟

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وشارك في هذا الاستقبال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.تمت الموافقة من قبل مجلس الدولة على انتداب المستشار أحمد مناع لمجلس النواب ليعمل كأمين عام خلال فترة الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن يتم طرح اسمه في الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء القادم، ليخلف المستشار محمود فوزي الذي قدم استقالته في هذا اليوم وتم قبولها.

فيما يلي بعض المعلومات الهامة عن سيرة حياة المستشار أحمد مناع:

شغل منصب عضو في قسم التشريع بمجلس الدولة.تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة في الفترة من 2018 إلى 2019.

عمل في محكمة القضاء الإداري ببورسعيد.

تم انتدابه للعمل في دولة قطر.خدم في الأمانة العامة لمجلس الدولة.

حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق عام 1990.

عمل في إصدار الفتاوى بوزارة الداخلية.

حفل تنصيب السيسي 2024



يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، الثلاثاء، أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية. وتبدأ المراسم بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد في جلسة خاصة، يؤدى الرئيس السيسى خلالها اليمين الدستورية.

ويحضر الجلسة كبار رجال الدولة وعدد من السفراء وممثلى الدول، وتبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية.

نص اليمين

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030. ويُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة.. بعد الانتهاء، يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى في حرم البرلمان.