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حفل إفطار الجالية الأذربيجانية في مصر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أقامت جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بحي المقطم بمصر حفل إفطار للجالية الأذربيجانية بحضور السفير الأذربيجاني بالقاهرة وبعض أفراد الجالية وأسرهم في مصر. وكذلك حضر حفل الإفطار الأعضاء المؤسسون للجمعية.
وفي البداية رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية الدكتور سيمور نصيروف بالحضور.

وخلال كلمته في الحفل أكد سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور إلخان بلوخوف عن إعجابه بشهر رمضان في مصر وأن رمضان في مصر مختلف عن باقي الدول كما أشار سيادة السفير خلال كلمته إلى العلاقات المصرية الأذربيجانية.

كما توجه في أثناء كلمته بالشكر لجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية لتقديمها مثل هذه الاحتفالات وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في توطيد العلاقات وزيادة الترابط الأسري بين الجالية الأذربيجانية وعائلتهم المصرية.

وتقديرا للدور الذي تقوم به الجمعية تقدم سيادة السفير بالثناء على دور الجمعية في توطيد العلاقة الثقافية والعلمية بين البلدين. 

ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة الدكتور سيمور نصيروف، عن دور الجمعية في توطيد العلاقات بين الشعبين من خلال العديد من الأنشطة التي تقدمها جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

ويدرس بالجمعية أكثر من 600 طالب وطالبة من 57 جنسية قرابة نصفهم المصريون يدرسون العلوم والفنون المختلفة والتي على رأسها القرآن الكريم بتجويده وقراءاته العشر المتواترة الصغرى والكبرى بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ومنطق. 

وكذلك بعض اللغات الأخرى مثل الأذربيجانية والإنجليزية كتابة وقراءة وتحدثا.

ومن الفنون فن الخط العربي بأنواعه المختلفة على مر العصور، وفن الزخرفة الإسلامية بشقيها النباتي والهندسي وكذلك فن السجاد اليدوي وفن المقامات الصوتية.
كل ذلك دون مقابل.

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