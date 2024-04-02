أسعار الذهب في مصر تتراجع بالرغم من ارتفاع سعر الأوقية لمستويات قياسية

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعات طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الجرام الواحد.

تراجع عيار 21 إلى 3085 جنيها:

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3085 جنيها، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3525 جنيها، وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها، كما تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 40 جنيها إلى 24680 جنيها.



جاءت تراجعات الذهب على الرغم من ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

ارتفاعات قياسية في سعر الذهب عالميا :

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2266 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2259 دولار للأونصة.

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