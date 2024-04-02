مارتينيز يوضح حقيقة لعب ميسي في الأولمبياد مع الأرجنتين

بوابة الفجر

هل يشارك ميسي في الأولمبياد مع الأرجنتين؟ 

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني، عن حقيقة مشاركةليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مع منتخب بلاده الأرجنتين في الأولمبياد القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد انتشرت في وقت سابق من العام الحالي عن رغبة البرغوث ليونيل ميسي، في المشاركة مع الأرجنتين للمرة الأولى في الأولمبياد منذ عام 2008 عندما حقق مع التانجو الميدالية الذهبية.

وفجر الحارس صاحب الـ 31 عامًا، عن رغبته في تمثيل منتخب بلاده في الأولمبياد القادمة، مع المدرب خافيير ماسيكرانو، كذلك العديد من اللاعبين الكبار مثل كريستيان روميرو، ونيكولاس أوتاميندي وغيرهم من النجوم 

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة "أوليه": "لم تتح لي الفرصة للتحدث مع ماسكيرانو، ولكن بما أنني الحارس المنتخب الأول، والأولمبياد قادمة فإن الحلم لازال قائمًا".

وأضاف: "ولكن كما قال العديد من اللاعبين، إذا كان خافيير يريدنا فنحن متاحون، فالمنتخبات الوطنية تأتي قبل الأندية، ولدينا دائمًا مقولة أن المنتخب الوطني هو الأفضل".

 

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