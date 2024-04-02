في أجواء رمضانية رائعة..سيتى كلوب بنها يتوج بلقب الدورة الرمضانية بحضور نجوم ومسؤولى الرياضة المصرية

في أمسية رمضانية وأجواء كروية رائعة وتحت رعاية شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، توج فريق سيتى كلوب بنها بكأس الدورة الرمضانية لأندية سيتى كلوب 2024، بعدما فاز على نظيره سيتى كلوب شبين الكوم بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على ملعب سيتي كلوب بنها.

شهدت المباراة حضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب، الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى، المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وإسلام شكري مدير ادارة الاستراتيجيات الرياضية بشركة استادات وأحمد الغندقلي العضو المنتدب لشركة أور للتمويل الاستهلاكي - وسيلة، وأحمد مجاهد، بجانب عددًا كبيرًا من نجوم الكرة الذين شاركوا في مباراة لأساطير الكرة المصرية على هامش المباراة النهائية، أبرزهم سيد معوض ومحمد فضل وجمال حمزة وأسامة عرابي وعبد الستار صبرى وغانم سلطان وأحمد رؤوف وعصام عبده، وقام بالتعليق على المباراة المعلق الرياضى المميز أيمن الكاشف.

وأشاد الحضور بالتنظيم الرائع للدورة، من حيث جودة الملاعب وتوفير طبيب وطاقم طبي في كل مباراة وحكام مميزين..

وأقيمت النسخة الثالثة من دورة أندية سيتى كلوب الرمضانية بمشاركة 150 فريقا و1500 لاعب، فى تزايد كبير في عدد المشاركين، قابلته إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب بزيادة المكافآت المالية التي تم توزيعها على الفرق الثلاث الأولى في كل فرع إضافة إلى الفرق الثلاثة الأولى في المرحلة النهائية.

وباتت بطولات سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، واكتسبت أهمية كبيرة، حيث الإدارة المحترفة، والملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد "دورة للترفيه" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى محط تنافس وحرص كبير على المشاركة.

