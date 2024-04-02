منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة كهرمان الدولية بتركيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصلت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى تركيا للمشاركة في بطولة كهرمان الدولية، في إطار خطة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر لتجهيز المنتخب للفترة المقبلة.
وتقام بطولة كهرمان في مدينة أنطاليا بمشاركة 20 منتخب، وتضم البطولة العديد من المنتخبات الأوروبية أمثال الدنمارك وجورجيا وانجلترا  وفرنسا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى بعض المنتخبات الأسيوية وأبرزها السعودية والكويت وماليزيا.
ويمثل بعثة المنتخب المصري كل من،  يوسف طلبة وبهاء عمرو وشريف محمد وعلي عبد البر، ويرافق البعثة الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، ويترأس البعثة العميد هاني حسين عضو مجلس الإدارة.
وتنطلق منافسات البطولة بداية من اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتعد البطولة من البطولات الخاضعة للتصنيف العالمي.
 

ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| شاي العروسة يرفع أسعاره رغم مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. تخطى ليبتون

عاجل| الاسكان قطع المياه غدا عن عدد من المناطق بالقاهرة

نجم الزمالك السابق يفجرها: هناك لاعبين في الأهلي "زملكاوية"

طفلة: "هل يجوز عدم ارتداء الحجاب أمام صديقتي غير المسلمة؟.. علي جمعة يجيب

أجهزة مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر تزيل مخالفات بناء لمخالفة شروط التراخيص

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

الرئاسة التركية تنفي عرضها على إسرائيل إعادة السفيرين

هالاند يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024