هل يجوز خلع الحجاب أمام المرأة غير المسلمة؟.. علي جمعة يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تسأل بطفلة حول هل يمكنني عدم ارتداء الحجاب أمام صديقتي أو زميلتي غير المسلمة؟..

وقال "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،: "نعم، فى مرحلة معينة كان في هجوم سمى بالحروب الصليبية، علشان كانوا رافعين الصليب، والصليب منهم برى، وكان هناك توتر في هذا المجال لأن كان في حروب وجيوش جرارة جاءت لوأد الحضارة الإسلامية".

وتابع، أن الحروب الصليبية استمرت حوالى 200 سنة، وفى هذه الفترة ظهرت هذه النوعية من الأسئلة، لكن أصل الديانة ليس فيها هذا، ولذلك فيجوز للمرأة المسلمة مع المرأة غير المسلمة على حدا سواء في قضية الحجاب أو عورة المرأة.