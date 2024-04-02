ads

فتح باب التقديم في مسابقة "Empower-Her Champions" لتمكين المرأة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تم فتح باب التقديم في مسابقة Empower-Her Champions لتمكين المرأة في بيئة العمل التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) كشريك مجتمعي. 

وتهدف المسابقة إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز الشمولية في بيئة العمل، وخلق بيئة أكثر شمولية ودعمًا للسيدات العاملة. وتسلط المسابقة الضوء على الشركات الرائدة في تعزيز الشمولية بين الجنسين، وتعمل على التغيير، حيث تحفز شركات القطاع الخاص المصرية على تطوير مبادرات مبتكرة وفعالة لتمكين المرأة في بيئة العمل. كما تركز المسابقة على ثلاثة مجالات حاسمة لتمكين المرأة في بيئة العمل، بما في ذلك التوظيف والسلامة والتقدم الوظيفي، آخر موعد للتسجيل في المسابقة يوم 11 أبريل. 

 

ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| حقيقة تسريب أخبار غرفة ملابس الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مع رامز

عاجل| شاي العروسة يرفع أسعاره رغم مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. تخطى ليبتون

عاجل.. أبو جبل يرد على رامز جلال عن سر فشل انتقاله للأهلي

عاجل: تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 “بيع وشراء” بالمصنعية

عاجل.. الموت يفجع نجم الأهلي

أول تعليق من محمد أبو جبل على تدخل كابتن شوبير في إنهاء صفقته مع النادي الأهلي

عاجل| الاسكان قطع المياه غدا عن عدد من المناطق بالقاهرة

"مدعي المثالية الجوفاء" مدحت شلبي يهاجم خالد بيومي بسبب الأهلي والزمالك