تم فتح باب التقديم في مسابقة Empower-Her Champions لتمكين المرأة في بيئة العمل التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) كشريك مجتمعي.

وتهدف المسابقة إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز الشمولية في بيئة العمل، وخلق بيئة أكثر شمولية ودعمًا للسيدات العاملة. وتسلط المسابقة الضوء على الشركات الرائدة في تعزيز الشمولية بين الجنسين، وتعمل على التغيير، حيث تحفز شركات القطاع الخاص المصرية على تطوير مبادرات مبتكرة وفعالة لتمكين المرأة في بيئة العمل. كما تركز المسابقة على ثلاثة مجالات حاسمة لتمكين المرأة في بيئة العمل، بما في ذلك التوظيف والسلامة والتقدم الوظيفي، آخر موعد للتسجيل في المسابقة يوم 11 أبريل.