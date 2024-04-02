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ميناء جدة يضيف خدمات شحن وعمليات ربط جديدة مع ميناء "السخنة"

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" إضافة شركة "فُلك للخدمات البحرية" "Folk Maritime" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "NRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة العربية السعودية بموانئ شمال البحر الأحمر؛ مما يعمل على تسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار التعاون والدعم المشترك بين الهيئة وشركة "فُلك للخدمات البحرية"، التي تسعى إلى توسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية، باعتبارها مشغلًا جديدًا في السوق الإقليمية، وأول خط ملاحي سعودي متخصص في سفن الحاويات، وسفن التغذية.

وتعمل خدمة الشحن "NRS" على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء ينبع التجاري وميناء نيوم، والعقبة بالأردن، وميناء السخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.300 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.

مما يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي تسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الاستراتيجي المميز، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.

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