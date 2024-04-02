تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة بلغ 9 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 863 شاحنة، 105 سيارات، بالإضافة إلى وصول وسفر 1535 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، 463 شاحنة، 100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 400 شاحنة، 5 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم ثلاث سفن (بوسيدون إكسبريس، الحرية 1، أمل)، وتغادره السفينتان (دليلة) و(أمل)، كما شهد ميناء نويبع تداول 4740 طن بضائع، 510 شاحنات، من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن (كوين نفرتيتي، بريدج، آور، سينا).