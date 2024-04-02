الإمارات: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف المصرف، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملًا شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

وأوضح أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%، وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية سجل ارتفاعًا بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.