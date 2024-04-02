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البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي لتعزيز السيولة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، ملياري يوان في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8%.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيانه: "أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي".

 

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلًا.

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