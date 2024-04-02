وزير المالية الياباني لا يستبعد أي خيار لوقف تراجع الين

قال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.



وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.



وجاء تحذير المسؤول الياباني بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار.



وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.