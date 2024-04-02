تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 71 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ15 بـ24 نقطة.