الهلال يهزم الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق الأخدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

أحداث مباراة الهلال ضد الأخدود بدوري روشن السعودي

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو الهلال والأخدود العديد من التسديدات منذ مطلع الشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة نجح صالح الدوسري في تسجيل هدف الهلال الأول في شباك الأخدود عن طريق تمريرة حاسمة من روبين نيفيز.

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وجاء مالكوم في الدقيقة السابعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف الهلال الثاني في شباك الأخدود عن طريق تمريرة حاسمة من سالم الدوسري.

استمر استحواذ الزعيم على الكرة استحواذ كامل ونجح سالم الدوسري مرة أخرى في التوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وعلى الجانب الأخر فقد أهدر لاعبو الأخدود جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

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