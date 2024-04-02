"إيشو" ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الأبيض، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"إيشو" ينتظم في تدريبات الزمالك

جاء ذلك عقب انتهاء  اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بسبب الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه.

وشارك "إيشو" في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
 

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