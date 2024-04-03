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الليلة.. "الفن في البيت" لـ منة راشد يبرز نجاحات فرقة رضا

الفجر الفني
بوابة الفجر

تقدم الإعلامية منة راشد، اليوم ببرنامج "الفن في البيت" حلقة عن فرقة رضا للفنون الاستعراضية والشعبيه وذلك في تمام الساعة التاسعه ونصف مساء علي قناة ten.

 

وسيتم مناقشة عدة موضوعات خلال الحلقه منها كيف استطاعت الفرقة الحفاظ علي نجاحها خلال السنوات الماضيه وعلى تراثها واستمرار إقبال الجماهير عليها.

 

الجدير بالذكر ان الحلقات التي يتم تقديمها بالبرنامج خلال شهر رمضان مع مؤسسي فرق الإنشاد والمنشدين سواء بدار الأوبرا المصريه أو الاماكن الاثريه مثل البيت السناري وغيره.

 

 

فرقة رضا الفن رمضان 2024
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