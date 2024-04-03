مصر تشارك في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول دمج ذوي القدرات الخاصة بالعوالم الافتراضية

شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية وذلك يوم 2 أبريل عبر الإنترنت.

والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، ونُظِمَت بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.



وانعقدت الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد وتناولت العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والعوالم الافتراضية. كما سلطت الضوء على مجموعة العمل 8 المعنية بالاستدامة والإتاحة والشمول، التابعة للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس بالاتحاد الدولي للاتصالات، ودورها في وضع معايير جديدة لدعم بناء ميتافيرس مفتوح وشامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكانت المجموعة قد أعدت ونشرت 10 تقارير لتعزيز مناقشة نفاذ ذوي القدرات الخاصة لعالم ميتافيرس، مما يمهد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوي القدرات الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشغل منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل 8.



وشاركت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التي انعقدت تحت شعار "كسر الحواجز: تسهيل نفاذ ذوي القدرات الخاصة للعوالم الافتراضية".



وجدير بالذكر أن سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفني عبر مختلف المجالات.