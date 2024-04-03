اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يجدد العهد فى القيادة السياسية

بعد أن ساهم أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى الحملة الانتخابية أيمنا منهم بأهمية بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى موقع المسؤولية التى فرضها القدر لمصر وحرصهم على استكمال مشوار التنمية والبناء نحو مستقبل افضل وأيضا لحفظ أمن وسلامة البلاد.

جاء خطاب الرئيس اليوم شاملا وواضحا وتعهدا بتحقيق أحلام وطموحات الشعب ونحن اليوم نجدد ثقتنا فى قيادتنا السياسية ونتعهد بأن نكون خط الدفاع الأول كما تعهدنا من قبل خارج الوطن ضد كل من يحاول النيل منه أى اعطال عجلة البناء وندعوا الله أن يوفقنا جميعا إلى مافيه خير البلاد.