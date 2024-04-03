هبة عبد العزيز تشارك في حفل إطلاق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات



شاركت الكاتبة الصحيفة والاعلامية هبة عبد العزيز في الحملة التي اطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قبل أيام والتي حملت شعار المرحلة الجديدة "أنت أقوى من المخدرات" وذلك لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

وجاء حضور هبة عبد العزيز في تواجد العديد من الشخصيات العامة لعل ابرزهم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،و محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب والكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية..

وخلال فعاليات إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات "، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.