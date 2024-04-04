أسعار الذهب ترتفع لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة).



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار.

